¡Prográmese! Semana futbolera: agenda de los colombianos

Una nueva semana llena muy cargada de fútbol tendremos, los diferentes equipos siguen en la búsqueda de alzar un nuevo título en este 2022 y con ellos están los futbolistas colombianos que tendrán participación con sus respectivos equipos.



España, Inglaterra, Italia y México los torneos que tienen partidos durante esta semana.

Agenda de los colombianos

Miércoles 12 de enero



Tottenham vs Chelsea: Davinson Sanchez 2:45 P.M.



Inter de Milan vs Juventus: Juan Cuadrado – 3:00 P.M.



FC Vizela vs Porto: Matheus Uribe y Luis Diaz – 3:45 P.M.



Atalanta vs Venezia FC: Luis Muriel y Duvan Zapata – 11:30 A.M.



Jueves 13 de enero



Napoli vs Fiorentina: David Ospina – 12:00 P.M.



Santos Laguna vs Tigres: William Tesillo – 8:06 P.M.



Viernes 14 de enero



Brighton vs Crystal Palace: Steven Alzate – 3:00 P.M.



Necaxa vs Monterrey: Duvan Vergara, Stefan Medina – 9:00 P.M.