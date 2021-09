¿Retiro? ¡Olvídense! James va por títulos y hace guiño a Colombia

James Rodríguez fue presentado este viernes como nuevo jugador de Al Rayyan y de inmediato lanzó un mensaje claro: no fue de vacaciones ni a ganar dinero sino a ganar títulos y a recuperar competencia. ¿Retiro? No está en el plan.

"No he venido para estar tranquilo, vine a ganar, se lo dije al entrenador, que quiero ganar títulos, soy un ganador. Donde quiera que esté es lo que quiero. Voy a poder jugar, a tener ritmo, haré lo que quiero que es jugar futbol y ser feliz haciendo esto", dijo el colombiano en su primera rueda de prensa en el club catarí.



Sobre su elección dejó claro que tiene, en el fondo, relación con un posible regreso a la Selección Colombia: "El club tiene muchos fans, están creciendo para el futuro, la liga también está creciendo. El futuro está acá, el otro año es la Copa Mundo, espero que pueda estar y que Colombia esté, aunque falta mucho. El país crece mucho y yo puedo crecer con ellos", dijo. "Ojalá pueda estar pero no hay que pensar tanto en el futuro, por ahora espero que pueda jugar pronto", añadió.



"¿Prometer? Nada, pero quiero jugar un buen fútbol, ayudar a que el club consiga cosas, verán buen fútbol, quiero ayudar al equipo a conseguir cosas y al entrenador para que el equipo sea más competitivo", declaró, siempre en español.



Su meta no cambió: "quiero Ganar todo lo que se pueda jugar, competir cada tres días, solo quiero ayudar al equipo a jugar bien y que los fans puedan ver un buen futbol, al final si no ganas creo que nov ales nada. Eso es lo que quiero ahora", dijo el jugador, que firmó contrato por tres años.



¿Cuándo jugará? Esa es otra historia: "Hace días no he entrenado por el viaje, quisiera trabajar un par de días y entrenarme bien, si no estás en el 100 pro ciento es duro, todos están ahora bien preparados físicamente, quisiera unos días entrenarme bien y cuando este listo poder jugar si el coach quiere". El técnico Laurent Blanc asintió de inmediato.



La decisión entonces tiene que ver con su continuidad y no con un paraíso de retiro: "Una nueva vida par mí, se pueden hacer cosas buenas", concluyó el nuevo jugador de AL Rayyan.