‘Una noche con la pólvora mojada: críticas a Borja tras caída de River

River Plate sufrió una importante derrota ante Huracán por la mínima diferencia en el estadio Tomás Alfonso Ducó. La caída supone su complicación para clasificar a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional Argentina.



En el encuentro estuvo el colombiano Miguel Ángel Borja que no tuvo su mejor noche y fue reemplazado por Facundo Colidio sobre el minuto 66.



El ‘9’ del equipo dirigido por Martín Demichelis tuvo varias ocasiones claras de cara a arco, pero al contrario de otros encuentros, el atacante no estuvo preciso y su actuación no pasó desapercibida por la prensa argentina que criticó al nacido en Tierralta.

En el país, varios medios sacaron su 1X1 del partido y allí varios le dieron una calificación baja al jugador en este encuentro.



"Tuvo tres en el primer tiempo (una muy clara) y resolvió mal las tres. Una noche con la pólvora mojada que no opaca el buen año que viene teniendo hasta acá", señaló TyC Sports.



Por su parte, el diario Olé mencionó: “Metió un zurdazo cruzado afuera y otro de media vuelta apenas desviado. Demasiado aislado como único delantero en el PT y apagado en el ST hasta su salida”.



Pese a que Borja no tuvo un gran rendimiento, la labor del colombiano a lo largo del año es innegable ya que el delantero sigue siendo el goleador del torneo con 10 tantos.