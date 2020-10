Referente de Premier no duda: James es la clave de liderato de Everton

Se detuvo la competencia en Europa, por la pausa de selecciones, pero no pararon los elogios para Everton, líder de la Premier League, y para James Rodríguez, su conductor.

El turno ha vuelto a ser para Gary Neville, quien en su análisis en Sky Sport alabó al colombiano, de quien destaca su experiencia y su alucinante palmarés, una inyección de talento que de inmediato produjo en el club un "cambio de mentalidad", dijo.



“James Rodríguez en Everton, creo que todos quieren ver cómo le va en la Premier League. Creo que hemos visto jugadores que han tenido Mundiales sensacionales, jugaron en el Real Madrid y sabes que tienen un gran talento. Al menos (Everton) está comprando un gran nombre", explicó Neville.



“James Rodríguez no va a salir y sentir que no pertenece. Ha jugado en el Real Madrid, en Copas del Mundo, jugó en el Bayern de Múnich. Para mí se trata del cambio de mentalidad que ha tenido que hacer el Everton. Fichar a jugadores jóvenes es genial, sabemos que tienen buenos jugadores jóvenes. ¿Pero van a hacerlo por su cuenta? No", añadió.



En esa nómina joven, el rol del colombiano y de los refuerzos con experiencia es claro: "son los jugadores a su alrededor que pueden entrar al túnel con ellos y mirar hacia arriba y decir 'sí, vamos a tener esto hoy'. Incluso yo cuando era un jugador joven, no lo hacíamos por nuestra cuenta, teníamos jugadores experimentados junto a nosotros que nos mostraron el camino ", comentó.





El experto de Sky Sports celebró que todos los nuevos se han adaptado rápidamente y comentó que Ancelotti, quien los conoce a todos a la perfección, el sistema se ha perfeccionado y es la explicación del buen juego en Goodison Park.



La siguiente escala, este mismo fin de semana, es el clásico contra Liverpool. Sí, James está en modo Selección. Pero esa prueba despejará las dudas, lo encumbrará todavía más y podría confirmar que el liderato de Everton no es fruto de la casualidad. Los campeones de Premier vienen heridos con la escandalosa goleada contra Aston Villa (7-2), mientras los de Ancelotti vencieron 4-2 a Brighton. Este sábado todo puede pasar...