Timbers, con bandera colombiana, en final de MLS: despachó a Colorado

Portland Timbers se convirtió este jueves en el primer finalista de la Conferencia Oeste de la Major League Soccer 2021. Lo hizo tras superar en el remate del partido a Colorado Rapids, del colombiano Michael Barrios, al que despachó cuando todo parecía irse a los tiempos extra.



El gol de Larrys Mabiala, a los 90', sentenció la historia a favor de los leñadores, que tuvieron en cancha a Diego y Yimmi Chará, y Dairon Asprilla, quien salió expulsado; Santiago Moreno también tuvo acción.

Timbers ahora deberá esperar por rival que saldrá de la semifinal entre Sporting Kansas y Salt Lake, duelo que se jugará el próximo domingo. Del otro lado, por la Conferencia Este, las semifinales son protagonizadas por New England Revolution (Luis Caicedo y Christian Mafla) vs New York City FC y Nashville vs Philadelphia Union.



De superar la final de su conferencia, el equipo de los hermanos Chará, Asprilla y Moreno, esperará rival de la otra zona para definir al campeón de la MLS 2021.