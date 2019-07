La razón de la 'novela': ¿por qué no quieren a James en sus equipos?

Sigue la 'novela' con el futuro de James Rodríguez y del equipo en que jugará la próxima temporada. El futbolista, que ha tenido puertas abiertas, también le han cerrado algunas con el paso del tiempo.



¿Cuáles son las razones? Su edad, nacionalidad, alto precio y, por una parte, su ubicación en el campo....

De primera mano, el pase del colombiano es propiedad del Real Madrid. Bayern Múnich no quiso contar con los servicios del colombiano, por lo que ahora, está a la espera de conseguir equipo.



Napoli fue el primer equipo que intentó buscar al cafetero. Cuando parecía todo listo, el presidente del club manifestó que solamente lo querían cedido o en préstamo, para luego mirar si ejercían la opción de compra. Por otro lado, el precio fue el otro problema: parecía que 42 millones era mucho por el '10'.



Ahí llegó el primer problema. Un colombiano de 28 años en Europa no se valoriza tanto y así lo entendió el cuadro italiano. Les parecía exagerado el precio del cafetero.



Luego apareció el rival de patio de Real Madrid: Atlético. El conjunto colchonero tenía un interés por el cafetero, sin embargo, el 'Cholo' Simeone se caracteriza por el estilo defensivo y no cuenta con un estilo de '10' en el campo. Ahí llegó el primer problema, luego, el presidente del club negó que hubo ofertas por James.



Ahora, salió un nuevo giro. Real Madrid podría quedarse con el futbolista colombiano si se da la salida de Isco del conjunto merengue. El cuadro madrileño, por su parte, no tiene afán y podría esperarlo hasta el 29 de julio para que llegue a la pretemporada. Ahora, está el tema de desacuerdos con Zidane... ¿Cuál será el equipo del colombiano? Sigue la incertidumbre y más razones para que no llegue a los equipos que lo buscan.