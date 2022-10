Boca se juega por Villa: 'acompañamos sabiendo que todo puede pasar'

Pasó la fiesta, la algarabía, el gol y la locura del título de Boca Juniors, campeón en Argentina, y volvió la realidad. Y eso para Sebastián Villa son los estrados judiciales, donde avanzan procesos en su contra por presunto abuso sexual y violencia de género.

Las denuncias de Tamara Roldán por presunta violación y hasta tentativa de homicidio son de la mayor gravedad y ahora son la preocupación principal del futbolista, que debe hacer frente al proceso, cuya siguiente citación es para la presunta víctima, quien el próximo 12 de noviembre se someterá a una pericia psicológica, asunto por el que ya pasó el acusado.



Entre tanto, Boca Juniors se mantiene a la expectativa pero con todo su apoyo para el futbolista, uno de los principales activos del club.



"Una vez que la justicia tome una decisión Boca la acompañará, no puede estar ajeno. Pero mientras la justicia no determine inocente o culpable, no somos qué para juzgarlo. Lo tenemos que acompañar sabiendo que cualquier cosa puede pasar, pero no somos quién para condenarlo a él o a cualquier otro jugador. Estamos con el acompañamiento que necesita cada jugador en la parte judicial con el grupo de abogados, en la parte mental con sicólogos, no somos ajenos a la realidad pero tampoco queremos ser quienes juzguen a nuestros jugadores", dijo Mauricio 'Chicho' Serna, miembro del Consejo de Boca.

☀☕¡Mauricio Serna, exfutbolista colombiano, sobre la situación del Sebastián Villa!#PrimerToque pic.twitter.com/3J2jSpNSAb — Win Sports TV (@WinSportsTV) October 25, 2022

Veladamente, Serna cree en su inocencia: "El presente de Sebastián es muy bueno, nos deja fríos muchas veces, cuando hablo o solo el consejo sino todos los técnicos de divisiones menores, nos quedamos todos los días a comer juntos y siempre hablamos que lo vemos con una alegría enorme y el problema no es menor, nos da la impresión por la actitud positiva de Sebastián, que no es muy profundo. Él lo sabe llevar, de alguna manera eso lo motiva y hace que sus goles sean importantísimos, viene de una etapa difícil que fue la lesión", añadió.



"Cuando tuvo aquel primer problema nunca dejó de entrenar y es difícil, cuando se tiene un problema de esos, lo digo por experiencia, estar alegre y no competir 6 o 7 meses, nunca faltó, nunca visitó al kinesiólogo, nunca lo atendieron los médicos y siempre entrenó como si el domingo fuera a jugar", apuntó en señal de admiración por el profesionalismo del atacante.



"La motivación después de la última lesión era volver a darnos una mano, es determinante para nosotros y el fútbol argentino, lo han llevado de a poco y Frank y él marcaron goles que nos dieron el título. Nos descresta no entendemos muchas veces en esa cabeza que pasa porque parece que es todo felicidad. Seguramente en su casa y con su familia ha sido el soporte, en el que se refiere al club nunca lo vimos cabizbajo, tiene un físico privilegiado y es un orgullo que siga defendiendo nuestra camiseta", concluyó.