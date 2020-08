Camino de decepciones: triste historia de Marlos, el 'Tino' que no fue

No había otro mejor. Era un placer ver sus escapadas, sus apariciones por sorpresa en la banda izquierda, su velocidad, su olfato. En todos los acentos se hablaba de la joya que tenía Atlético Nacional en aquella campaña de 2016 que se coronó con una Copa Libertadores.



A nadie sorprendió que Manchester City se fijara en él, que pagara 5 millones de euros sin dudar por su talento, que soñara con lo que muchos decían: sería mejor que Faustino Asprilla.



Y entonces, el baño de realidad: Aquella promesa no pasó de ser eso, el contrato con el equipo de Guardiola se fue agotando sin que se abriera ninguna opción para él en Inglaterra y las opciones fueron europeas, sí, pero en segunda división.



Marlos no llamó la atención más que de La Coruña (2016/2017) y Girona (2018) en segunda división de España. Y llegó Flamengo de Brasil y parecía que entonces sí se enderezaría el camino, que tal vez al comenzar de nuevo el camino en este lado del mundo iba a contarse la historia como tocaba, que era la alegría suramericana lo que necesitaba. Y tampoco.



Y apareció Santos Laguna de México, el plan C, el que tenía que ser, ahora sí, su revancha. Y tampoco. Ya era 2019, el tercer año de contrato con el City, siendo más una incomodidad que el refuerzo soñado, el 'Tino' que nunca fue.



La decisión entonces fue regresar a Europa, al Portimonense, equipo modesto de Portugal pero al fin de primera división. Y pasaron 19 partidos, con pocos minutos, sin un solo gol en la cuenta. Y también ese sueño se pinchó.



Ahora, cuando solo falta un año de contrato, el destino será otra vez la segunda división. Lommel SK de Bélgica se apuntaría, según las versiones de prensa local, a darle una opción más. Llegará junio de 2021 y entonces ya no habrá respaldo del City, ya será él y su poco atractivo currículo lo que marcará su carrera. ¿De los 5 millones de hace 5 años qué hay? Según Transfermarket, ya apenas llega a 325mil euros.

¿Mal aconsejado?





La duda de muchos es si esa carrera, tan prometedora, llegó ya a su final. Suena apocalíptico pero es lo que sospechan muchos críticos. ¿Qué pasó?



Eladio Tamayo, quien fuera su agente en el inicio de su carrera, se aventura a una explicación: "Yo considero que hay algunas personas que lo están rodeando mal, pero esa fue la decisión que él tomó y uno como padre, porque yo me considero así para él, pues hay que preguntarle a él", decía en entrevista con Marca Colombia.



"El talento lo tiene, es un gran ser humano y a veces uno comete errores con personas que le prometen cosas de otra manera y bueno, esas son las decisiones Mi relación con Marlos Moreno terminó hace tres años, ni un saludo, ni una llamada, nada...", añadió.



"Varios han salido rápido a Europa, se han ido jóvenes y han logrado triunfar... vuelvo a lo mismo, a veces hay deportistas que empiezan a acercarse a algunas personas que les prometen el cielo y la tierra solo por el interés económico y de pronto, creo yo, que hay personas que lo aconsejaron de mala manera", concluyó.