¡Champions y Europa, de regreso! Prográmese con la agenda de la semana

El mundo del fútbol está a la expectativa, pues está de retorno la Champions League y la Europa League, varios partidos importantes para disputar la fase de octavos de final y de dieciseisavos respectivamente. Son varios los colombianos que tendrán acción en dichos certámenes.



Prográmese con los partidos más importantes de la semana, de los colombianos y de las principales ligas del mundo.



Lunes 14 de febrero

Italia



Spezia Calcio vs Fiorentina

2:45 p.m. (hora colombiana)

Kevin Agudelo



Martes 15 de febrero

Champions League



PSG vs Real Madrid

3:00 p.m. (hora colombiana)



Sporting de Portugal

3:00 p.m. (hora colombiana)



Copa de la Liga Argentina



Independiente vs Arsenal

5:15 p.m. (hora colombiana)

Andrés Felipe Roa



Miércoles 16 de febrero

Copa Libertadores



Olimpia vs Universidad César Vallejo

7:30 p.m. (hora colombiana)

Sergio Otalvaro



Champions League



Inter de Milán vs Liverpool

3:00 p.m. (hora colombiana)

Luis Díaz



RB Salzburg vs Bayern Múnich

3:00 p.m. (hora colombiana)



Copa de la Liga Argentina



Aldosivi vs Boca Juniors

5:15 p.m. (hora colombiana)

Sebastián Villa, Jorman Campuzano y Frank Fabra



River Plate vs Patronato

7:30 p.m. (hora colombiana)

Juan Fernando Quintero



Jueves 17 de febrero

Copa de la Liga Argentina



Gimnasia de La Plata vs San Lorenzo

3:00 p.m. (hora colombiana)

Johan Carbonero, Yeison Gordillo y Cristian Zapata



Talleres de Córdoba vs Unión de Santa Fe

7:30 p.m. (hora colombiana)

Diego Valoyes y Emerson Batalla



Europa League



Barcelona vs Napoli

12:45 (hora colombiana)

David Ospina



Borussia Dortmund vs Rangers

12:45 (hora colombiana)

Alfredo Morelos



Zenit vs Real Betis

12:45 (hora colombiana)

Wilmar Barrios



Atalanta vs Olympiacos

15:00 (hora colombiana)

Luis Fernando Muriel (Duván Zapata lesionado)



Porto vs Lazio

15:00 (hora colombiana)

Matheus Uribe