'Me llamaba muy mal tras las golpizas y me enviaba fotos con sangre'

El escándalo de supuesta violencia de género en el que está involucrado Sebastián Villa sigue con tensión y nada que se define. Este domingo, la mejor amiga de Daniela Cortés contó que fue testigo y que recibía fotos y llamadas de ella luego de las golpizas.



“Hace dos años (Daniela) viene contándome sucesos de maltrato, siempre después de cada suceso me contaba... siempre en los chats me contaba de que ya estaba cansada de que pasara lo mismo, me mandaba incluso las fotografías de las golpizas, igual video llamada en el momento que pasaba el suceso, porque era la única persona a la que recurría con confianza”, declaró en Zoom Erika Osorio Rojo, en información que difundió ‘Infobae'.

“Daniela me llamaba muy mal después de cada golpiza, ella se escondía en el baño a contarme que la había golpeado, me mandaba esas fotografías impactantes, con sangre, pidiéndome un consejo que yo no sabía cómo darselo, me sentía impotente, simplemente le decía que lo dejara que no iba a cambiar. Había golpes, puños, patadas, empujones fuertes, jalones de pelos y sangre en su rostro, en su nariz, en la frente, en los labios, una vez en el brazo, ella tiene cicatriz en el brazo de una de las golpizas”, continuó la mujer, aunque mencionó que no guardó las fotografías porque no quería tener eso en su celular.



Osorio siguió y mencionaba que había bipolaridad de Sebastián Villa, pues duraban un mes felices y a los dos días, presuntamente, había violencia en la relación.



“Cada veinte días o un mes, o los días que él podía estar con ella cuando no estaba concentrado con el equipo. Ella podía llamarme una semana, decirme que estaba bien muy felices y a los dos o tres días llamarme diciéndome que le había pegado, que estaba con su manera bipolar, no pasaban más de quince días sin poder estar bien. Ellos tenían picos de euforia, de mucho amor y picos muy malos de agresividad, celos compulsivos, celos enfermizos diría yo entonces era un sube y baja de emociones", contó.



Finalmente, la mujer habló sobre el presunto embarazo que tenía Daniela Cortés y que habría perdido por una supuesta golpiza de Villa, según contó la expareja hace días. “Hace aproximadamente un año ella me lo contó, se hizo varias pruebas que resultaron positivas, y luego de uno de los episodios de golpizas tuvo un sangrado y no quiso ir al médico porque sintió mucho dolor y aparte de eso tenía el sangrado”.