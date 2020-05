Medellín, Villa y los nuevos ricos: así habló Maturana de la violencia

Francisco Maturana es uno de los entrenadores colombianos con mejor reputación internacional y en tiempo de cuarentena fue entrevistado por La Nación.

Entre muchos temas, al técnico le preguntaron por el caso de Sebastián Villa, quien fue acusado por Daniela Cortés por violencia de género tras publicar unas fotografías de los supuestos golpes que él le había ocasionado.

“El fútbol no es ajeno a los casos de violencia de género. Uno de los últimos tomó estado público con la acusación contra el delantero colombiano Sebastián Villa. ¿Qué opinión le merece esta problemática?", fue la pregunta que le hicieron.

Y Maturana respondió: “Es muy difícil, venimos de otra generación. Acá en Medellín hubo familias ricas de las que no se conocía sus casas, sus carros, porque se respetaba la intimidad. Los nuevos ricos lo primero que hacen es exhibir sus casas, carros, mujeres. Nuestras novias y esposas no querían exposición pública, la intimidad se respetaba. No es que antes no se daba a conocer la violencia de género, ni por el verraco se tocaba a una mujer. Y si la tocabas tenías problemas con toda la familia y sus amigos. Se respetaba a la propia mujer y a la del otro, ni con el pétalo de una rosa se la rozaba. Los futbolistas se enredan mal porque no hay tantos códigos, vale todo. La responsabilidad del entrenador es tratar de que su jugador sea bueno en todos los órdenes, no sólo en la cancha".

Aunque no dijo nada específico sobre el caso del futbolista de Boca Juniors, sí hizo referencia a los orígenes del jugador, quien vivió su infancia en Bello, muy cerca de la capital de la montaña.