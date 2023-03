No es solo Flamengo: dos gigantes de Brasil van por Matheus Uribe

Matheus Uribe se ha convertido en una pieza esencial en Porto en donde ha estado en casi cinco temporadas donde ha jugado 162 partidos y ha anotado trece goles en su instancia en el club luso.



Pues bien, pese a sus grandes números con el equipo y los siete títulos que ha levantado con ‘O Dragao’ el jugador no ha podido arreglar su renovación y desde ya varios equipos se han interesado en su fichaje.



Uribe acaba contrato el próximo 30 de junio de 2023 con Porto, pero varios gigantes de Brasil se han interesado en la situación del volante colombiano de 31 años.

En días anteriores, el medio brasileño ‘O Globo’ aseguró que Flamengo es el equipo más interesado en el mediocampista y que haría una millonaria oferta.



No obstante, el diario ‘A Bola’ de Portugal mencionó que Palmeiras y Corinthians también siguen de cerca al colombiano por lo que todo apunta a que de no renovar su futuro sería en Brasil, aunque también no se descarta un regreso al América de México.



Cabe señalar que de recalar en Palmeiras o Cornthians se encontraría con algunos compatriotas como es el caso de Eduard Atuesta que milita en el ‘Verdao’ y Víctor Cantillo que juega en el ‘Timao’.