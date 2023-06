¿Lucumí dirá adiós a Bolonia? Interesa a italiano que jugará Champions

Aunque desde hace un par de semanas empezó a sonar el nombre de un colombiano como refuerzo del Napoli, campeón de Serie A, en las últimas horas esta posibilidad tomó más fuerza. Según la prensa italiana Jhon Janer Lucumí es el principal candidato para reemplazar al surcoreano Kim Min-jae, quien partirá al Bayern Munich.



El equipo napolitano que también estrena a Rudi García como entrenador, no solo tendría en carpeta al central de la Selección Colombia sino también al austriaco Kevin Danso del Lens. Ninguno de los dos supera los 25 años, vienen de una buena temporada y tienen ritmo en Europa. Una decisión difícil para el técnico francés.

Sin embargo, el ex Genk de Bélgica tiene un as bajo la manga para ganarle el pulso a Danso y fichar en Napoli. Aunque ambos son jugadores de selección nacional, Lucumí viene de tener una gran actuación con la Selección Colombia, en la que se destacó siendo titular en la reciente gira por Europa. Otro plus es que conoce la liga local.



El Bolonia ya estaría analizando también la llegada de un central, ya sea para hacer dupla con Jhon Janer o para reemplazarlo. Se trata de Yerry Mina, quien acaba de salir del Everton en Premier League. A Mina también le coquetean desde España y Turquía.



Lucumí es un viejo anhelo del Napoli, al que ya sonó en mercados anteriores cuando brillaba con el Genk. Ahora, teniéndolo más cerca jugando en Serie A, habría decidido a ir por él. El defensor central viene de jugar 34 partidos y portar la cintilla de capitán. Buen rendimiento individual que lo mantiene en el radar. ¿Tendrá la posibilidad de jugar la Champions 2023/24?