Luis Díaz tendría nuevo compañero mundialista: los ojos puestos en él

Los grandes clubes del mundo, siempre esperan a que haya una competencia de gran calibre para pensar en armarse de la mejor manera en los mercados de fichajes. Con una Copa América, lograron encontrar a Luis Fernando Díaz que no ha dejado de descrestar. Sin hablar bien el inglés, domina a la perfección el lenguaje del fútbol y eso no se le puede negar. Liverpool lo fichó y no se equivocó, gracias a la cantidad de elogios que le caen siempre.

Ahora que no está Luis Díaz, Liverpool necesita un recambio del colombiano, mientras Diogo Jota también está en la enfermería. Por esta razón, el Mundial será un gran foco para que el club inglés busque a su próxima joya y ya se han interesado en el jugador ghanés, volante de marca o mixto, Mohammed Kudus del Ajax de Ámsterdam. Como si fuera poco, han tenido que enfrentar a Kudus en los dos partidos de la Liga de Campeones. Ya saben cómo juega y ya lo han sufrido.



Ante el buen nivel que está demostrando Mohammed Kudus en la fase de grupos del Mundial, los ojos de los ‘Reds’ han enfocado a un ghanés. Esperan en Inglaterra poder firmarlo en el próximo mercado invernal una vez finalice el certamen mundialista. Esa posible llegada del volante haría recordar a más de uno el fichaje de Luis Díaz que firmó a mitad de temporada.



De acuerdo con The Liverpool Echo, “Liverpool ha desarrollado el hábito de fichar jugadores que han tenido un impacto contra los Reds bajo la dirección técnica de Jürgen Klopp”, por lo cual, aprobarían la llegada de Mohammed Kudus. Continuaron diciendo, “Luis Díaz, Alisson Becker e incluso Ragnar Klavan hicieron lo suficiente en el escenario europeo contra los Reds para que los ficharan”. Como si fuera poco, en esa misma nota referencian que, “Liverpool podría estar a punto de fichar al ‘próximo Luis Díaz’ después de la misión de exploración en la Copa del Mundo”. Momentos claves para Kudus y el cuadro de Anfield cuando finalice el 18 de diciembre el certamen.