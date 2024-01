Russo quiere a Campaz para 2024: ‘No corre riesgo su continuidad’

Luego del gran 2023 que tuvo Jaminton Campaz con Rosario Central, donde el colombiano fue figura y su equipo salió campeón de la Copa de la Liga Argentina. Sin embargo, el futuro del jugador de 23 años está en veremos, luego que el conjunto ‘canalla’ quiera de vuelta al extremo, ya que su pase pertenece al Gremio de Porto Alegre.

Frente a esta situación, el técnico de Rosario Central, Miguel Ángel Russo, habló sobre el interés de tener de vuelta al jugador colombiano, ya que le gustaría contar con él para este 2024.

En una entrevista para TyC Sports, el ex DT de Millonarios en el fútbol colombiano, Russo habló sobre la situación de Campaz, que es básicamente por cuestiones de contrato que deportivos, ya que el argentino quiere contar con el jugador de 23 años para esta temporada.

“Uno se acostumbra a todo esto de que los papeleríos llevan tiempo. Yo no corro el riesgo de perderlo, las cosas son complejas en papelería y todo lleva su tiempo y su forma. No me preocupa, pero si después habrá que ponerlo en forma, pero son cosas normales. Cuando te desesperas entras en un terreno que no es el ideal”, contó el DT argentino de 67 años.

Cabe recordar que Campaz tuvo buenos números durante el 2023, donde el colombiano estuvo presente en 43 partidos, los cuales, hizo 10 goles y 9 asistencias, además de aportar en la obtención del título de la Copa de la Liga Argentina.

Por el momento el jugador está realizando pretemporada por su propia cuenta, sin embargo, su representante está confiado que se puede llegar a un acuerdo entre Rosario Central y Gremio de Porto Alegre, para alargar la cesión de Jaminton Campaz.