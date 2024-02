Miguel Ángel Borja pudo haber jugado en Boca: ¿Por qué lo rechazó?

El delantero colombiano Miguel Ángel Borja está viviendo un buen presente en River Plate tras este nuevo inicio de temporada en la Copa de la Liga Argentina y el ‘Colibrí’ se ha vuelto un referente para Martín Demichelis en lo que va del 2024.



Sus siete goles con River han hecho que el nombre de Borja vuelva a sonar con fuerza en territorio argentino, pero sumado a ello, el delantero ha hecho una explosiva declaración que ha hecho más eco, pues confirmó que en algún momento pudo ir a Boca Juniors.



Miguel Borja dio a conocer en una entrevista amena con el peluquero de River, Tano, quien le hizo soltar cómo fue que no decidió fichar por Boca Juniors si tenía la llamada del propio Juan Román Riquelme cuando el ‘Colibrí estaba jugando en Junior de Barranquilla en 2021.



"Son momentos en los que uno toma decisiones y la decisión familiar fue permanecer en Junior. eso fue en plena Copa América”, mencionó Borja.





📞Borja sobre el día en que lo llamó Riquelme



Video: alcortecon_yaca pic.twitter.com/ORxs6iNL9o — Diario Olé (@DiarioOle) February 27, 2024

De igual manera, el delantero dio a conocer que le gustaría ser técnico y mostró sus dotes en aquella entrevista.



"El arquero Franco Armani y el chileno Díaz, ellos para que me defiendan. Después con Nacho para que me genere y Herrera para que me tire buenos centros. "Yo como técnico puedo jugar también”, dijo entre risas Borja.



Por ahora, Miguel Ángel Borja sigue enfocado en River Plate y atrás quedaron las anécdotas y mientras tanto, se prepara para afrontar el partido contra Talleres de visitante, el próximo sábado 2 de marzo.