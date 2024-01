Fin a los rumores: Miguel Borja confirmó que se queda en River Plate

Miguel Ángel Borja ha puesto fin a los rumores que lo vinculaban con varios equipos entre ellos Racing Club y el Austin FC de la MLS que ofreció más de tres millones de dólares por el fichaje del atacante.



Y es que el colombiano en las últimas horas confirmó que se queda en River Plate y que espera ratificar la confianza del club en la cancha.



“Creo que sí (me quedaré en River), creo que sí, yo aprovecho para darles las gracias a toda la hinchada, que me ha tratado muy bien, a mí y a mi familia, me han hecho sentir muy bien. Ese respaldo que ellos me dan espero ratificarlo adentro de la cancha”, señaló el futbolista en diálogo con ESPN.

Por su parte, habló de cómo va la pretemporada de River en Estados Unidos: “Falta, falta, sobre todo acá, que está haciendo mucho frío, y por ahí le cuesta a uno, que no está muy adaptado. Pero esperamos llegar bien al primer partido”.



Y agregó: “Vengo trabajándome bien, creo que he sido consciente de lo que tenemos por delante. Esperamos estar bien. Yo siempre tengo fe de que me va a ir bien, no solamente a mí, sino en lo colectivo, queremos siempre ganar, desde que llegué siempre pensé en eso, que quería venir a River a hacer historia. Creo que vamos por buen camino”.



Cabe señalar que Borja viene de darle el triunfo a River en el amistoso contra Pachuca este sábado y ahora se prepara para el debut en Liga ante Argentinos Juniors el próximo domingo 28 de enero.