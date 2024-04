Michael Ortega le hizo casería a figura de Estudiantes: esto le pidió

The Strongest, equipo del colombiano Michael Ortega, visitó a Estudiantes en la fecha 2 del grupo C de la Copa Libertadores y el resultado no pudo ser bueno para el conjunto boliviano, pues terminaron cayendo 2-1 en La Plata.

Pese a perder el partido en territorio argentino, el volante Michael Ortega terminó robándose todas las miradas, luego de que se terminara el partido en el estadio Jorge Luis Hirschi.



El colombiano le hizo casería al futbolista argentino Enzo Pérez, a quien esperó pacientemente en la boca del túnel y una vez la exfigura de River Plate terminó una entrevista post partido, el volante se le acercó para pedirle la camiseta.

A VOS TE CONOZCO: tras el partido en CONMEBOL #Libertadores, el experimentado Michael Ortega esperó a Enzo Pérez para cambiar camisetas. Ya habían sido rivales el año pasado, pero Enzo con los colores de River. pic.twitter.com/NJDTrQCZ4A — SportsCenter (@SC_ESPN) April 10, 2024

Pese a que Pérez no cruzó ninguna palabra con Michael Ortega, el argentino no se negó a pasarle la camiseta que llevaba puesta y luego, el colombiano le entregó doblada la de él. Apenas unas pequeñas palabras y el experimentado jugador de Estudiantes terminó dándole un abrazo.



En esta oportunidad Michael Ortega sí aprovechó para intercambiar camiseta, pues hace un año se enfrentaron, pero en aquella oportunidad, Enzo Fernández estaba en River Plate y tal vez no tuvo la opción en el estadio Monumental de obtener esa prenda del experimentado jugador argentino.