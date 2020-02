Benedetti rompió el silencio con emotivo mensaje sobre su lesión

Después de la lesión de ligamento anterior y los meniscos de la rodilla derecha que Nicolás Benedetti sufrió durante el partido de la Selección en el Preolímpico, el ‘10' de la selección rompió el silencio y se pronunció en su cuenta de Instagram.

Benedetti subió un emotivo mensaje en el que se refería a lo que supone la lesión para él, y que significa una razón para fortalecerse.



“El universo nunca te enviará un desafío que no esté destinado a fortalecerte más que triste, en este momento me siento agradecido con Dios por una nueva oportunidad para demostrarme a mí mismo que puedo con esto y mucho más. Es apenas el comienzo, pero voy con toda la actitud y disposición para superar esta prueba y volver aún más fuerte que antes. Gracias a todos por sus oraciones y mensajes de aliento, me llena de felicidad saber que cuento con ustedes”, expreso el jugador.

Parece que la lesión tendrá que ser solucionada con intervención quirúrgica, pero las decisión de si él se queda o no en el país para esta recuperación la tomará el club América, al que pertenecen sus derechos deportivos.