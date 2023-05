Matheus Uribe había dado el 'SI' a equipo de Lillo: millonario acuerdo

❗️Acordo total. Matheus Uribe vai ser jogador do @AlsaddSC . O médio colombiano vai deixar o @FCPorto a custo zero. Contrato de três anos com um salário anual de 3,5 milhões de euros net. 🇨🇴🤝🇶🇦



❌ @Flamengo tentou contratar Uribe mas não chegou a acordo com o colombiano. 🇧🇷 pic.twitter.com/bKyfOcABfE