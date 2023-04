Pesadilla sin fin: termina temporada de Sinisterra y sería operado

El aterrizaje en Inglaterra no puede estar más lejos del sueño de un colombiano con gran proyección pero inexplicable racha de lesiones.

Del sueño ha ido pasando a la pesadilla Luis Sinisterra, quien terminó de manera inesperada su temporada en Leeds debido, otra vez, a una lesión. Es su karma.



Una dura entrada de Çağlar Söyüncü en el empate contra Leicester, en el que marcó gol, afectó los ligamentos de su tobillo izquierdo y así, cinco fechas antes del final de la Premier League, se queda fuera.



“Luis estará fuera por el resto de la temporada, es algo en el tobillo, en el ligamento”, señaló el DT español Javi Gracia previo al duelo contra Bournemouth, este domingo. Se va entonces con 7 goles en 22 partidos y la desazón de saber que es la transferencia récord de su club pero no pudo responder a esa inversión: ¡25 millones de euros pagaron!



“Es duro para nosotros perder jugadores clave, pero prefiero no quejarme, ser positivo, dar valor a todos los jugadores que tengo”, añadió Gracia.



La preocupación, sin embargo, es mayor pues el atacante podría pasar por el quirófano, según informó The Athletic. Eso sería un mal mayor pues lo sacaría de carrera varios meses y sería una preocupación incluso para la Selección Colombia, de cara a la fecha FIFA de junio y las Eliminatorias, en septiembre.



De hecho, ya es muy complejo para Leeds pues un jugador desequilibrante y muy influyente como él se va justo en medio de la pelea por la permanencia.