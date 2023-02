¡Ya tiene fecha de regreso! Sinisterra volverá para este duro juego

Luis Sinisterra fue noticia en el Leeds United hace unas semanas en un partido que estaba pendiente contra el Manchester United y todo quedó en empate a dos tantos entre los 'Red Devils' y el cuadro de Leeds que busca salir de posiciones incómodas. A los ocho minutos del primer tiempo, Sinisterra tuvo que abandonar el campo de juego por un tema muscular que lo ha dejado afuera en los últimos compromisos en la Premier League.



La misión de Luis Sinisterra al regresar al balompié será convencer a su nuevo director técnico, pues cuando se lesionó, Michael Skubala era el estratega interino tras la salida de Jesse Marsch. Pero ahora, en los últimos días se confirmó la llegada del español Javi Gracia para ponerse a disposición del Leeds United.

Cuando Michael Skubala tomó las riendas del club, dio precisiones sobre el estado de Luis Fernando Sinisterra Lucumí mencionando que venía mejorando y que el equipo no quería correr ningún riesgo con él entonces lo llevarían con calma. Sin embargo, en los últimos partidos todavía no ha entrado en convocatorias y se sigue recuperando con el objetivo de estar pronto en el campo de juego.



Ahora con nuevo director técnico como lo es Javi Gracia, el español dio claves sobre cuándo podría regresar y dio también una actualización a la lesión de Luis Sinisterra. Sin embargo, apenas es una posibilidad de su regreso sin confirmar todavía fechas exactas. Gracia no dio un parte exacto, pero mencionó que falta poco para que Marc Roca, Sinisterra y Liam Cooper empiecen a entrenar.



Luis Sinisterra no podría estar en el partido contra el Fulham por la FA Cup que se desarrollará el martes 28 de febrero, pero sí podría ver actuaciones en los primeros días de marzo cuando el Leeds enfrente al Chelsea en condición de visitante. Ahí podrían esperar la vuelta del colombiano, pese a que todavía hay pequeñas dudas con respecto al estado del oriundo de Santander de Quilichao, Cauca.