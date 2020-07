DT de Atalanta, encantado con Muriel: 'Él es asombroso, es decisivo'

Las miradas siguen apuntando en Italia al suplente de oro que tiene Atalanta: Luis Muriel.

EL colombiano totaliza 18 anotaciones en el Calcio 2020 y su récord sigue fortaleciéndose, considerando que es habitualmente un suplente.



Esa, sin embargo, no es una preocupación para su entrenador, Gian Piero Gasperini, quien destacó sus apariciones desde el banco de suplentes: "Él es asombroso en ese aspecto, tiene características ideales para llegar en cierto punto del juego y volverse decisivo", comentó.



Claro, dejó claro el DT que eso no significa que no vaya a tener confianza para ser inicialista en el futuro: "Esto no significa que no lo sea cuando comienza de titular. Se ha visto en la importancia de los goles y actuaciones que ha logrado", explicó.



Muriel fue el hombre clave de la reciente victoria 1-0 contra Bologna, de nuevo como alternativa y luciendo la protección en su cabeza, por un accidente doméstico. Es el suplente de oro de Italia y una de las bazas de un Atalanta que no se cansa de sorprender.