Atalanta lo tendría en vitrina: ¿cómo te va con el francés, Muriel?

Muchos jugadores colombianos han decidido pasar sus vacaciones en el país, rodeados de amigos y familiares, ne vez de ir a exóticas playas extranjeras. ¡Las de aquí son divinas!

Pero más allá de elegir un destino de descanso en familia, varios están muy pendientes del teléfono celular, por sus los agentes tiene alguna pregunta que hacer sobre el futuro. Y uno de ellos es Luis Muriel.



El atlanticense habría sido puesto en la vitrina por el Atalanta, que estaría interesado en rejuvenecer su plantilla después de una temporada para el olvido y aliviar además la masa salarial, considerando que, sin Champions League, los ingresos se reducen considerablemente.



A sus 31 años, podría ser un buen momento para una aventura más en Europa y la realidad es que hay mercado para un hombre que es garantía de gol, como titular y como suplente -a veces más en esta última condición-.

​

Según el experto Gianluca Di Marzio, Muriel estaría en la carpeta de Olympique de Marsella, al mando de Jorge Sampaoli, pues se necesitan jugadores con experiencia que potencien la nómina, pensando justamente en la próxima Champions. El gol de Muriel a Real Madrid es una gran carta de presentación, pensando en ese objetivo.



Para el colombiano sería una gran alternativa no solo porque representa una competencia europea que Atalanta no ofrece sino porque consideraría que su ciclo ya está cumplido y, entrar en uno de los equipos que discute títulos con PSG, no es ni mucho menos mala opción. Por ahora no hay interés y el costo, de 15 millones de euros, no es un detalle menor. Habrá que darle tiempo al tiempo.