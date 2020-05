Luis Gabriel Rey no se guardó nada: dardo para Pinto y Bucaramanga

Uno de los futbolistas colombianos que seguramente será difícil de olvidar en México es Luis Gabriel Rey, el exdelantero santandereano, nacionalizado mexicano que vivió la mayoría de su carrera en al Liga MX no se guardó nada y habló sobre su trayectoria, su pasado en la Selección Colombia y su preparación para ser director técnico.

En un comienzo, el colombiano se refirió a su paso por el combinado nacional, en el cual estuvo bajo el mando de Jorge Luis Pinto, asegurando que hubo cosas que no le gustaron del entrenador, haciendo referencia a que los fuertes trabajos físicos: "Para nadie su secreto el temperamento y la forma de trabajo tan exigente de Jorge Luis. En esta etapa de copa América no nos fue nada bien. Hubo cosas muy maluquitas en esa preparación que hicimos hacia la Copa América, por ejemplo, en el trabajo tan fuerte antes de los partidos. Eso no nos llevó a nada bueno; por el contrario, creo que hizo mella entre el grupo de jugadores, que llegaban cansados a los partidos".



"Yo hablo por el caso específico de Copa América. A veces, los equipos le dan para más como Costa Rica en el Mundial de Brasil 2014, pero yo creo que primero hay que adaptar al jugador y para eso se necesita tiempo. Eso de los vestuarios lo respondería mejor un jugador que haya compartido más tiempo con él", precisó el exfutbolista de Morelia en diálogo con Marca.

Asimismo, el delantero cuya carrera inició en el Atlético Bucaramanga, se refirió a la situación actual que atraviesan los jugadores del club, con la cancelación de los contratos: "Creo que las cosas se hicieron mal. Pienso que los dueños y los directivos debieron intentar llegar a un acuerdo antes de tomar una decisión tan radical como es una suspensión de contrato. Me parece que eso no debería ser así, creo que el jugador tiene voto y que estos momentos de pandemia le han pasado factura no solamente a los jugadores, sino a todo el fútbol en general", afirmó el exjugador que además tuvo un paso fugaz como director ejecutivo del equipo leopardo.

Finalmente, el colombiano habló sobre de qué hincha es en México y de su preparación para ser director técnico en un futuro: "Yo soy hincha de dos equipos mexicanos: Atlante y Morelia, por el tiempo que estuve. Les tengo un cariño muy especial. Lógicamente, América te da un plus y está dentro de esos equipos que te gusta ver jugar", y añadió: "Tengo que ir adquiriendo experiencia. Me gustaría primero ser asistente técnico para ir apropiando el tema, porque es una buena base. Aunque, sí sale la oportunidad, uno la toma. Me gustaría ir paso a paso y no apresurar las cosas".