Leyenda del fútbol italiano elogió a Muriel y le dio valiosos consejos

Para nadie es un secreto que la temporada de Luis Fernando Muriel viene siendo espectacular. Como titular o entrando desde el banco de suplentes, el atlanticense ha logrado meter goles de todo tipo.



En el fútbol italiano, por ejemplo, Muriel suma 16 anotaciones en 26 partidos, datos fantásticos para un jugador que no suele ser inicialista con el Atalanta. Incluso le sigue la pista a estrellas como Cristiano Ronaldo y Rmelu Lukaku.

En diálogo con el reconocido medio ‘La Gazzetta dello Sport’, una de las leyendas no solo de Italia sino de la historia del fútbol habló justamente sobre lo importante que ha sido el colombiano en su equipo.

​

Y sí, las palabras vienen del mismísimo Arrigo Sacchi, uno de los entrenadores más reconocidos e importantes en el siglo XX. De su mano, el glorioso AC Milan vivió sus mejores noches e Italia fue subacampeona del mundo en 1994. El legado que dejó a nivel táctico es historia pura.

​

Pues bien, el actual director de selecciones juveniles italianas mencionó que Muriel “tiene un talento inmenso” que deja en evidencia fechas tras fecha e incluso aseguró que “la técnica está en la sangre”.



En este orden de ideas lo elogió por encontrar en el equipo de Bérgamo “su lugar en el mundo”: “En Atalanta encontró el lugar ideal para expresarse. 18 goles en el último campeonato y ahora ya tiene 16... Es muy simple, encontró un juego que lo ayudó a crecer. Siempre es el juego el que da suerte a los jugadores”.



Ahora bien, no todo es color de rosa con el futbolista de 29 años. Sacchi le critica una cosa, el hecho de no tener bastante intensidad al jugar, argumentando que “a menudo lo veo parado en el campo” y esto es inadmisible, según él, en la actualidad.

​

Eso sí, aquel detalle no lo ve como un error del jugador sino como una oportunidad de mejora: “Todo se puede corregir, siempre que haya voluntad y disponibilidad. Si uno deja de aprender y ha llegado a la meta, se estanca siendo un futbolista... La humildad es la base de cualquier mejora”.



Como si fuera su padre, Sacchi continúo aconsejando a Muriel y piensa que al posibilidad de llegar al Inter, con un entrenador como Antonio Conte, es una oportunidad única.

​

“Necesita un buen entrenador y Conte es ciertamente adecuado. No creo que pueda sufrir las presiones del entorno, pero no sé cómo se le puede encontrar si no juega continuamente”, expresó.

​

Por último, el entrenador de 74 años recalcó las virtudes del ex-Deportivo Cali a nivel individual: “Muriel tiene mucho talento, pero podría haber hecho más ¿Lo ves cuando tiene el balón entre los pies o cuando patea? ¡Tiene una técnica loca!”.