Luis Díaz presume sus amistades en Liverpool: clave para adaptaciones

La posibilidad de hablar español o poder hablar portugués hace mucho más fácil la comunicación dentro y fuera de las canchas y sin duda alguna, cuando uno es nuevo en cualquier trabajo, en este caso, en una institución es necesario para adaptarse contar con compañeros que hablen el mismo idioma.

Cuando Luis Fernando Díaz arribó al Liverpool a principios del 2022, el inglés empezó a ser un problema, pero el colombiano lo dominó bien hablando el idioma del mundo: el fútbol. Con su talento, pese a no manejar la lengua inglesa, pudo enamorar a sus compañeros, a su director técnico, a los aficionados y a los periodistas. No obstante, también contó con aliados dentro del plantel como lo son Thiago Alcantará y Diogo Jota por la posibilidad de entenderse en español y portugués respectivamente.



Curiosamente, se dijo que el mejor amigo de Luis Díaz es Harvey Elliott, un jugador inglés de poca habla hispana que ni el mismo Jürgen Klopp lo pudo entender. La misma situación la ha tenido que vivir Darwin Núñez, que dijo que se le hacía muy complicado entender las instrucciones del estratega alemán en el club.



Con menos regularidad en la cancha, pues solo ha sumado 12 partidos y 2 goles, Fábio Carvalho también ha tenido dificultades para entenderse con sus compañeros. El portugués cuenta afortunadamente con aliados, y en la plantilla se encontró con Luis Díaz quien por su pasado en el Porto puede entenderse a las mil maravillas con el ex Fulham.



Fábio Carvalho es la competencia de Luis Díaz en la banda izquierda, y ahora que el colombiano se encuentra lesionado, el portugués se ha quedado con esa posición, por lo menos así apareció contra el West Ham como inicialista. Sin importar la posición entre ambos, Díaz se ha convertido en el aliado perfecto de Carvalho, tanto así que tienen una relación muy cercana, “llevo unos 10 años en Inglaterra, pero al fina soy portugués, nací en Portugal y me gusta mucho el país. A los jugadores que vienen de afuera es mucho más fácil hablar con ellos y facilitarles que vengan sabiendo portugués. Darwin y Luis Díaz son muy cercanos. Los ayudo porque no saben hablar inglés tan bien”, comentó en Eleven Sports.



Tres aliados en el Liverpool que se complementan de la mejor forma, no solo hablando de fútbol, sino manejando el portugués entre Luis Díaz, Darwin Núñez y Fábio Carvalho.