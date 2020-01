Ojo con los jugadores colombianos que prometen ‘explotar’ en el 2020

En el 2019 las grandes figuras del fútbol colombiano no tuvieron el mejor de sus años, sin embargo, muchos jugadores jóvenes de nuestro país aprovecharon su talento para hacerse un lugar en algunas de las mejores ligas del mundo, llegando a destacar y poniéndose en el radar de las Selección Colombia.



Ahora, en el 2020, tendrán la oportunidad de consolidarse en sus respectivos equipos y demostrar que son capaces de saltar a ligas o equipos más importantes, con mayores retos y presión.

Estos son los jugadores colombianos que prometen en este 2020



-Luis Sinisterra: durante el segundo semestre del 2019 logró consolidarse como titular de Feyenoord, anotando cuatro goles y dos asistencias. Además, fue convocado por Carlos Queiroz para la Selección Colombia, y tendrá que seguir subiendo su nivel si quiere formar parte del equipo tricolor este año.



-Jorge Carrascal: Aunque no es un titular indiscutido en River Plate, ha logrado anotar dos goles por la Superliga de Argentina y ha tenido grandes actuaciones a pesar de tener pocos minutos en el equipo de Marcelo Gallardo, quien lo ha llevado de a pocos, pero siempre respaldando al cartagenero. Será uno de los referentes Arturo Reyes para el pre-olímpico sub 23 que se llevará a cabo en nuestro país.



-Iván Angulo: gracias a su gran actuación en el Mundial Sub 20 de Polinia, el extremo colombiano fue comprado por Palmeiras, y aunque no ha debutado con el equipo profesional, el verdao hizo uso de la opción de compra por Angulo y, según la prensa brasileña, formará parte del plantel profesional en el 2020.

-Luis Suárez: el colombiano ha llevado, con su trece goles, a Real Zaragoza a la segunda posición en la segunda categoría del fútbol español. Gracias a su gran actuación, es joven ha recibido la nacionalidad española y podría jugar con la selección de dicho país, si llega a ser convocado.



-Ian Poveda: aunque no ha debutado con el primer equipo de Manchester City, siempre ha sido tenido en cuenta por Pep Guardiola en las pretemporadas y en los entrenamientos del equipo profesional.



-Eddie Salcedo: luego de brillar en las divisiones inferiores de Inter de Milán, fue cedido a Hellas Verona, con el fin de ganar mayor rodaje en primera división. Esta temporada ha tenido un buen desmpeño, incluso anotando su primer gol contra profesional contra Brescia. Por ahora se recupera de una lesión en su rodilla.

-Steven Alzate: el jugador colombo inglés de 21 años fue promovido del la categoría Sub 23 a la plantilla profesional esta temporada, y ha logrado consolidarse en el equipo profesional con grandes actuaciones, que incluso lo llevaron a la Selección Colombia.



-Kevin Agudelo: se vio beneficiado por la llegada del entrenador Thiago Motta, quien le dio la oportunidad de debutar en la Serie A, y el colombiano respondió marcando su primer gol a nivel europeo y con grandes actuaciones en el medio campo. Esta es su primera temporada en Europa, llegando procedente de Atlético Huila.