Los dos goleadores de raza a los que admiró de niño Duván Zapata

Duván Zapata es el hombre sobre el que están puestos los ojos en Italia, pues esta temporada está sorprendiendo con su poder goleador. Eso lo sabe Atalanta y en sus redes sociales publicó una corta entrevista con el colombiano.



Sobre el presente, el delantero colombiano habló de su vida familiar y la buena relación que tiene con los hinchas, situación que lo tiene muy cómodo en Bérgamo.

“Mi familia está muy bien. Desde que llegué aquí los hinchas me hicieron muy especial e importante y recuerdo mucho la fiesta de la diosa”, dijo.



El atacante se refirió a varios temas, entre los que se destaca el por qué del 91 en su espalda.



“El número 91 lo uso porque fue el año en el que nací y es un número que en ningún equipo lo usan”, dijo.



Para conocer un poco más de su vida persona, Duván se refirió a su niñez, su equipo favorito y sus ídolos de chico.



“Desde niño siempre me gustó el Calcio y en la niñez jugué baloncesto y béisbol. Y ahora que soy adulto me siguen interesando varios deportes. En Colombia soy hincha del América de Cali y es allí donde empecé y mis ídolos eran Henry y Drogba”, dijo.



Zapata tendrá un duro reto este sábado, cuando se enfrente con Milan en la Liga de Italia, un rival contra el que quiere seguir peleando para estar en la cima de la tabla.