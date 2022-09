No te confíes, Luis Díaz: mensaje de Klopp a débil ataque de Liverpool

El empate 0-0 de Liverpool contra Everton en Goodison Park fue todo lo que no se esperaba previo al estreno en Champions League, este miércoles contra Napoli.

El equipo volvió a tener el dominio total de las acciones, la pelota siempre en sus pies y en consecuencia las mejores opciones, pero siempre faltó una pizca, una mejor decisión en el momento final. Y eso tiene incómodo al técnico Jürgen Klopp, a quien el inicio dubitativo de su poderosa escuadra en esta temporada en Premier League no le hace gracia.



En el plano mental del alemán, el regreso de Darwin Núñez obligaba a otro tipo de estrategia contra un arquero seguro como Jordan Pickford, quien acabó siendo figura en el 0-0, pero a quien, en realidad, no se le generaron los problemas suficientes para hacerlo caer en el error.



En rueda de prensa, Klopp dejó claro que no le gustó el trabajo de sus extremos, Luis Díaz y Mohamed Salah, pues no retrocedieron lo suficiente para hacer contacto con la pelota cuando la tenía el rival o cuando se requería apoyo defensivo.



"No estoy seguro que lo hubieran tenido lo suficientemente claro en la primera mitad con lo que queríamos", explicó, visiblemente inconforme.



Claro, también aclaró que faltó un tema más de su parte: "no teníamos mucho tiempo para entrenar", pero claramente no fue el derbi que pensó como motivación para esta exigente semana de Champions League que le espera.



Díaz, de hecho, tuvo un remate en el palo y una habilidad mucho más pulida para ocupar posiciones en el centro del área sin estorbar, pero es claro que su entrenador espera más de él, que cuando tenga un balón libre no tenga piedad con el arquero rival y que multiplique su presencia en posiciones de ataque pero también de marca. No es que lo haya mal, es que es Liverpool y hay que hacerlo siempre mucho mejor.