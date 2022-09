¡Semana frenética de fútbol! Prográmese para partidos imperdibles 

¿Pensando en unos días de vacaciones? Puede tomárselos esta misma semana, para aprovechar una frenética agenda de partidos con acción en Champions League, Europa League, Conference League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana y hasta Copa Betplay.

Habrá duelos imperdibles entre colombianos y clásicos de orden mundial, todo un manjar para los amantes del fútbol, a quienes les faltarán pantallas para no perderse nada.



Esta es la lista, para que se programe:



Martes 6



Celtic vs Real Madrid /Grupo F Champions League/ 2:00 p.m.

Sevilla vs Manchester City / Grupo G Champions League / 2:00 p.m.

PSG vs Juventus / Grupo H Champions League / 2:00 p.m.

Palmeiras vs A. Paranaense / Semifinal Copa Libertadores / 7:30 p.m.



Miércoles 7

Ajax vs Rangers (Alfredo Morelos) / Grupo A Champions League / 11:45 a.m.

Napoli vs Liverpool (Luis Díaz) / Grupo A Champions League / 2:00 p.m.

Atlético de Madrid vs Porto (Matheus Uribe) / Grupo B Champions League / 2:00 p.m.

Inter de Milan vs Bayern Munich / Grupo C Champions League / 2:00 p.m.

Eintracht Frankfurt (Rafael Santos Borré) vs Sporting / Grupo D Champions League / 11:45 a.m.

Tottenham (Dávinson Sánchez) vs Olympique Marsella (Luis Javier Suárez) / Grupo D Champions League /2:00 p.m.

Flamengo vs Velez / Semifinal Copa Libertadores / 7:30 p.m.

Melgar vs Independiente del Valle / Semifinal Copa Sudamericana / 7:30 p.m.

Millonarios vs Independiente Medellín / Vuelta de semifinal Copa Betplay / 8:00 pm



Jueves 8



Manchester United vs Real Sociedad / Grupo E / Europa League 2:00 pm

Villarreal (Johan Mojica) vs Leche Poznan / Grupo C Conference League / 11:45 a.m.

Sao Paulo vs Atlético GO / Semifinal Copa Sudamericana / 7:30 p.m.