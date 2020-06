Santiago Arias y la ansiedad del regreso: 'ya era hora, hacía falta'

Santiago Arias estaba bien en su casa, siguiendo con disciplina los planes de entrenamiento del Atlético de Madrid y cuidando su seguridad y la de su familia. Pero no por eso estaba menos ansioso de volver a las canchas.

Así lo dejó claro en declaraciones a la web de su equipo, en las que dejó ver su alivio de volver a la competencia: "A pesar del confinamiento y de estar encerrado en casa, se siguió trabajando, se siguió con el plan de los preparadores físicos y los entrenadores. Entonces al final creo que igual viene bien volver al campo, volver a ver a los compañeros, a entrenarnos en grupo… Eso te sube el ánimo para lo que viene que para nosotros es muy importante".



Para el regreso está listo, más que listo: "Ya era hora. La verdad es que hacía mucha falta, queríamos regresar y jugar, no solo nosotros sino todos los equipos. Va a ser bonito, será casi como empezar una temporada".







Del primer rival en el reinicio de LaLiga opinó: "El Athletic será complicado. Es un rival difícil, al que le gusta jugar, que ataca bien los espacios por fuera. Pero hemos entrenado bastante bien, estamos trabajando fuerte, apegados al plan de trabajo que tenemos que es bastante bueno. Esperemos que el día del partido salga todo bien".



Y aunque no le hace mucha gracia jugar a puerta cerrada, entiende que hay motivos de fuerza mayor: "Me tocó jugar un partido (Dinamo Zagreb-PSV, 2013-14) en Europa League hace unos años y no es lo mismo. Tener afición, tener gente que te esté alentando te da un plus para motivarte para motivarte y salir al campo y mostrar más, pero en este momento pasa a segundo plano. Lo primero es la salud y esperemos que todo salga bien".