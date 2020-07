 ¡Mucho cuidado! Colombianos lesionados en regreso del fútbol europeo

Para nadie es un secreto que el regreso del fútbol, tras la pausa por la pandemia del coronavirus, le costaría a los jugadores por la cantidad de tiempo que duraron sin fútbol de alto rendimiento. Esto sumado a las posibilidades de sufrir algún golpe, que es normal en un deporte de contacto, intensifica la probabilidad de incurrir en una lesión.



Justamente por ello, aquí va un recuento de los colombianos de Selección que han sufrido alguna molestia física o lesión en el regreso a competencias europeas. En total han sido cinco:

Jhon Córdoba - 1 de junio



Córdoba fue el primer colombiano en regresar y su poderío goleador sorprendió a todos. Justamente en un partido contra Leipzig, el delantero sufrió un golpe en su rodilla que le impidió continuar.



El Colonia, su equipo, dio un parte de tranquilidad afirmando que se trataba de un hematoma y no de algo grave. Efectivamente Córdoba se entrenó días después a la par del equipo y jugó sin problemas hasta el término de la Bundesliga.



Yerry Mina - 2 de junio



Cuando los equipos ingleses ultimaban detalles para el inminente regreso de la Premier League, Yerry Mina sufrió una lesión en un entrenamiento y por ello se perdió las primeras jornadas del campeonato.

​

El parte médico reportó una rotura parcial en el músculo cuádruple izquierdo del zaguero colombiano y pudo ver acción recién el primero de julio, en medio del partido frente a Leicester (ingresó al minuto 68).



Falcao García - 21 de junio



Las lesiones parecen no dejar en paz a Falcao. Durante el partido entre Galatasaray, su equipo, y Gaziantep, el delantero samario marcó un gol, pero minutos después tuvo que pedir el cambio por un fuerte dolor en una de sus piernas,



Días después el club emitió un comunicado oficial en el que se detalló un daño de primer grado en el grupo muscular inferior de la pierna derecha del ‘Tigre’. Hasta el momento ha adelantado trabajos individuales y se espera un pronto regreso a las canchas.

​

David Ospina - 2 de julio

​

Los golpes en la cabeza parecen ser el gran karma de David Ospina. Precisamente en el partido entre Napoli y Atalanta, el arquero antioqueño chocó fuertemente con un compañero y sufrió un corte en su cabeza. Situación que lo llevó a abandonar el partido en camilla y con vendaje.

​

Horas después, Napoli tranquilizó a sus aficionados y los colombianos en general al informar que la lesión no era algo de gravedad. Tres días duró Ospina en recuperación y este lunes regresó a los entrenamientos (alternando trabajo en grupo y personalizado).



Carlos Bacca - 5 de julio



Villarreal venía en gran ascenso desde que regresó el fútbol español y Carlos Bacca era uno de los grandes responsables. Desafortunadamente, durante el juego contra Barcelona, el delantero no duró más de 40 minutos en cancha y tuvo que ser sustituido por molestias musculares.

​

Este lunes, el club informó que aquella dolencia se trataba de una rotura muscular en los isquiotibiales de la pierna derecha del jugador. Algo que le impediría a Bacca culminar la temporada.