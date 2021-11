Leicy Santos, la colombiana que deja huella en España: recibió premio

La cordobesa Leicy Santos es figura dentro y fuera de la cancha. La talentosa creativa es hoy por hoy la más emblemática integrante de la Selección Colombia femenina, ficha clave del Atlético de Madrid, y como tal recibió de la Embajada nacional en España el premio ‘10 colombianos’, que sirven para reconocer a los compatriotas que fortalecen la imagen del país en el exterior.



“Este premio sirve para reconocer y visibilizar el esfuerzo de nuestros compatriotas que están dejando su huella en España”, afirmó el embajador de Colombia en España, Luis Guillermo Plata.



Entre tanto, Leicy, quien estuvo acompañada por el presidente su club -Atlético de Madrid-, Enrique Cerezo afirmó: “Orgullo y felicidad es lo que siento. Me siento afortunada de recibir este galardón y estar rodeada de tanta gente importante”.



La distinción también fue para el delantero samario Falcao García, quien participó de la ceremonia de forma virtual.



En cuanto al proceso que desarrolla actualmente la Selección Colombia, Leicy manifestó a FUTBOLRED y a Los Campeones de Univalle Estéreo: “Somos jugadoras que algunas nos conocemos hace mucho tiempo, pero hay otras que apenas están entrando a esa idea y metodología de juego y obviamente hay mucho trabajo todavía, pero tenemos el talento”.



Sobre su nivel actual añadió que “lo que siempre digo, a la Selección voy a venir siempre a imponer mi fútbol, a tratar de dar lo mejor de mí, cada vez que me ponga esta camiseta voy a dejarlo todo independientemente de cómo esté, tratar de aportar lo que he aprendido en Europa estos dos años y ojalá que logremos consolidar un buen equipo para la Copa América”.



Sobre lo que ha aprendido en el ‘Viejo Continente’ dijo que “más allá de toda la parte táctica, física, que evidentemente allá me ha tocado empezar a hacer y cambiar ese chip pienso que ese sacrificio defensivo que allá sí o sí te lo exigen y en la Selección Colombia también he dado muestra de que así cómo se corre para atacar también se corre para defender”.



También se refirió a los objetivos próximos con el Atlético de Madrid: “Volver a entrar a cupos de ‘Champions’, el Athletic tiene muy buen equipo, hay una buena proyección y ojalá poder seguir ganando los partidos importantes y terminar la primera ronda bien, para afrontar lo que viene y competir por el título”.



Santos, igualmente, se refirió a la acogida que tuvieron en Cali para los partidos amistosos ante Chile: “Lo que dije, creo que después del espectáculo que la gente, la administración deportiva y la Alcaldía de Cali brindaron, salimos contentas porque no esperábamos vivir eso, pero vamos a estar felices de que esta ciudad sea la casa de la Selección Colombia”.



Atlético de Madrid es actualmente tercero en la Liga femenina de España con 18 puntos, a 3 del segundo, Real Sociedad, y a 9 del Barcelona, aunque el objetivo es ganar al menos una casilla.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces