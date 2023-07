James no ha firmado con Sao Paulo y ya le llueven críticas en Brasil

James Rodríguez llegará a Sao Paulo y todo parece indicar que en los próximos días será presentado como nuevo refuerzo del conjunto paulista después de varios meses sin equipo.



Tras la llegada inminente de James al fútbol brasileño, hay alta expectativa, pues para unos será un gran refuerzo, pero para otros no lo es por la falta de actividad y poca regularidad con equipos anteriores.



Por ello, en Brasil la prensa no perdona el pasado reciente de James Rodríguez y muchos han criticado su fichaje por el Sao Paulo, donde el periodista MauroCezar Pereira, de Gazeta Do Povo, mencionó que no le tiene mucha fe al colombiano.



"El Sao Paulo va a contratar a un jugador que técnicamente no tiene nada que discutir, pero su repertorio está lleno de lesiones. Va a ser el Renato Augusto de São Paulo, obviamente. Solo juega al fútbol en 2023 porque es muy profesional”, mencionó Mauro Cezar Pereira.



Pese a ello, el comunicador se refirió a su calidad y que admite que tiene talento, pero la falta de continuidad es la que le ha costado y le queda la duda si aún tiene ganas para jugar a un alto nivel.



"No sé si James tiene todas esas ganas, esas ganas de Renato, pero va a jugar algunos partidos, va a demostrar su calidad que está muy por encima de la media y va a marcar hermosos goles, pase espectacular, esas mata pelotas, el giro del juego y seguro el público aplaudirá. A menos que maneje la magia aquí en Brasil para no lastimarse tanto, es que juega, se aleja, juega, se aleja. Hay un partido importante, James jugará como Renato Augusto", finalizó Pereira.



Por ahora, James se prepara para presentar exámenes médicos y posterior a eso, será presentado como nuevo refuerzo del Sao Paulo y el lugar que mencionan desde Brasil será el mítico Morumbí.