Las 48 horas que tiene James para definir su futuro: ¿qué espera?

"Falta mucho", decía James Rodríguez cuando sus interlocutores en Twitch le preguntaban dónde jugaría esta temporada 2021/2022. Ahora ya solo faltan dos días. Y sigue sin tener respuestas.

Solo dos días quedan antes del cierre del mercado de verano, este martes a la medianoche europea, y ni se habla de ofertas concretas ni tampoco de una situación favorable en Everton.



Así que, con dos días para resolver el futuro, al menos hay que decir que el zurdo tiene un par de cosas claras.



Lo primero, según la prensa portuguesa, es que no regresará a Porto en un canje por Luis Díaz. Al menos en eso coinciden diarios como 'O jogo' y 'Record'. Este último decía: "James Rodríguez no es una prioridad para Sérgio Conceição, no está entre sus planes. Su nombre no es prioritario, aunque Everton pretendería incluirlo en un acuerdo por Luis Díaz".



Otro descarte radical que él mismo aceptó fue un posible regreso a Real Madrid, ahora que Carlo Ancelotti se ha hecho cargo del equipo nuevamente.



Una última certeza tiene que ver con el intrascendente lugar que ocupará en Everton si es que, finalmente, no logra salir en este mercado. Rafa Benítez ha dejado claro que no le ve el perfil que necesita para su proyecto, muy basado en el compromiso defensivo y la velocidad.



Y eso que en su última declaración, el DT de Everton dijo, sobre los posibles refuerzos en la última hora del mercado, que busca una virtud del colombiano: "tenemos algunos jugadores con calidad, así que si aportamos más experiencia y encontramos jugadores que necesitamos en algunas posiciones, podemos ser más fuertes como plantilla". ¿Experiencia? ¡Si tiene a un multicampeón como James! Pero no le gusta. Ya está.



De ahí en más lo que hay son dudas: desde Inglaterra algunos insisten en que habrá una oferta de última hora de AC Milan por él y que esperaron hasta última hora solo para rebajar el precio de 10 millones de euros que pide Everton y obligar al jugador, en medio de la angustia, a resignar un poco más de su salario. Hablan de Lazio e inclusive de Inter, donde está su amigo Arturo Vidal. Todo, por ahora, parte de la especulación.



Lo cierto es que James ha reconocido que le gustaría jugar en el Calcio y que, si siguen pasando los minutos y no hay otro camino, le tocaría hacer un esfuerzo más para no pasar los próximos cinco meses, hasta el mercado de invierno, sumando suplencias y lejos, como está ahora, de la Selección Colombia.



Alguien se ha animado a vincularlo de nuevo al Bayern Múnich, de donde salió Rumenigge, su gran defensor (el único, de hecho). Otro más mencionó al Zenit de Rusia y al Newcastle como opción para mantenerse en la Premier. ¿Es lo que le interesa, en vista de al alta exigencia física que ya le costó tanto en Everton? Podrían empezar por preguntárselo...



Total, son solo 48 horas más de desesperación que de interés real en un talento innegable. "Quizás algunas personas esperarán un gran nombre, alguien que pueda cambiar algo en el campo, pero en esta etapa de la ventana de transferencia no es fácil", decía Benítez en su última rueda de prensa. Hablaba de su equipo, pero podría aplicar al caso. Puede suceder que no haya, a estas alturas, rutilantes movimientos.