Cuadrado y Ospina, protagonistas de un duelo marcado por los contagios

Los colombianos en la Serie A volverán al ruedo, luego de parón navideño, en medio de una dura situación, debido a la reaparición de puntos altos de contagio por coronavirus en el mundo. Italia no es la excepción y varios jugadores no estarán presentes en el duelo crucial por buscar la parte alta del campeonato italiano.



Por los lados de David Ospina, se mantiene como el titular del cuadro napolitano. Son terceros con 39 unidades, volviendo a ceder terreno en la punta, teniendo en cuenta que tuvieron un arranque de maravilla, manteniendo un invicto y líderes, pero los resultados permitieron que Inter y Milan se treparan en la parte alta de la tabla.



Luciano Spaletti no podrá estar en la línea, pues está aislado por dar positivo. Además, Zielinski, Lobotka y Rahmani no estarán, debido a ser contacto cercano con un positivo y no tener la tercera dosis de la vacuna.



En el caso de Juan Guillermo Cuadrado, la preocupación radica en el cuidado que deberá asumir el colombiano, pues está a una tarjeta de ser suspendido y de perderse el compromiso del fin de semana contra la Roma de José Mourinho.



La vecchia necesita ganar, se ubican en la quinta casilla, en zona de Europa League, con 34 unidades, a cuatro del Atalanta que ocupa momentáneamente el cuarto cupo a Champions League.