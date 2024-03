Molesto con un periodista: así salió Juanfer Quintero de La Bombonera

A pesar de la derrota de Racing 4-2 ante Boca Juniors por la fecha 10 de la Copa de la Liga Argentina, el volante colombiano Juan Fernando Quintero tuvo una gran actuación individual, luego que el antioqueño saliera de la Bombonera con gol a los 33 minutos y asistencia.

Sin embargo, Juanfer no salió contento del estadio de Boca Juniors, luego que le hicieran una pregunta en zona mixta en donde el colombiano se mostró en desacuerdo frente a lo que el periodista le estaba preguntando.

Al incluir que el partido lo perdió Racing por detalles, un periodista le pregunto al colombiano si les faltó tiempo de juego para poder igualar el marcador, a lo que el jugador le respondió: “Tiempos de qué”, “cuáles tiempos (...) El tiempo es el mismo, el tiempo no para, sigue. No sé a qué se debe esa pregunta. Te estoy diciendo desde el principio que son detalles, estos partidos se definen así. No tiene nada qué ver con el tiempo”, sentenció Quintero.

Lo cierto es que el conjunto de Gustavo Costas (ex DT de Santa Fe) sufrió en el estadio La Bombonera su cuarta derrota en el campeonato, quedando así en la octava casilla del grupo B con 14 unidades. Más allá que Racing aún cuenta con chances matemáticas para clasificar a la fase final, ya que restan cuatro jornadas y la academia está a 2 puntos de la última posición clasificatoria.

Ahora es cuestión de ver cómo seguirá rindiendo Juan Fernando Quintero, quien podría ser una de las novedades en la lista de Néstor Lorenzo para los amistosos ante España y Rumanía en el mes de marzo, después que el antioqueño registre buenos números en el campeonato, sumando 2 goles y 2 asistencias en lo que va de temporada.