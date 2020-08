Club de Italia busca trueque por Cuadrado y Pirlo sale a responder

Juan Guillermo Cuadrado es de los queridos en Juventus y ya tiene toda la aprobación de Andrea Pirlo, el nuevo entrenador que tiene el conjunto de Turín.



El colombiano ahora, según 'IlMattino', tendría un interés para ir a jugar en Napoli, equipo de David Ospina. El conjunto de Nápoles habría ofrecido un trueque por Cuadrado para así deshacerse de Arkadiusz Milik, jugador que interesa en Juventus.

El principal motivo es que Arkadiusz Milik tenía opción de jugar en Juventus, pero Napoli no quiere dejarlo ir por menos de 35 millones de euros o a cambio de Cuadrado.



El mismo medio explica que el tema no gustó mucho en Andrea Pirlo, entrenador que habría respondido que el colombiano es intransferible, por lo que no entraría para llevarse al jugador polaco desde Napoli.



Así las cosas, la única salida que le podría quedar a Juventus para fichar a Milik es pagar lo que solicita el presidente De Laurentiis: 35 millones de euros.