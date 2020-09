Cuadrado y su nueva posición en Juventus de Pirlo: ¡al ataque!

Juan Guillermo Cuadrado se ha puesto a órdenes de su entrenador, Andrea Pirlo, quien tendría un nuevo plan para él en Juventus.

Y no es que el colombiano no haya rendido en el puesto de lateral derecho en el que estuvo con Maurizio Sarri. De hecho lo hizo de maravilla y fue un hombre fijo desde allí, en defensa y ataque.



Pero el plan que tiene Pirlo con Cuadrado es distinto y justamente busca potenciar su gran apoyo en la ofensiva.



"Es el eje de maniobra en ataque", dijo Tuttosport. Sería no solo la posición en la que fue clave con Massimiliano Allegri, sino también del lugar que Carlos Queiroz le ha dado en la Selección Colombia.



El módulo de Pirlo sería un 3-4-1-2 o 3-4-3, según las circunstancias, y el colombiano jugaría en la mitad de la cancha para recorrer menos metros en la salida, pero aportando marca a su espalda cuando el rival tenga la pelota.