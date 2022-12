JuanFer no tiene futuro definido: un problema lo complica con River

Cuando todo parecía que estaba solucionado el futuro de Juan Fernando Quintero y que estaba llegando a buen puerto para sellar la negociación y a la postre, la renovación a falta de escasos días para que el colombiano quede libre con el afán de definir su ampliación de contrato, llegan los problemas y los dolores de cabeza para Enzo Francescoli y Martin Demichelis, que hace unos días celebraban haber llegado a un acuerdo de palabra a falta de firmar el vínculo que lo hace seguir siendo parte de River Plate.

Los fantasmas que mantuvieron en vilo la llegada de Miguel Ángel Borja a River Plate vuelven a aparecer. Se hacen cada vez más constantes cuando se habla del aspecto económico, pero, no el aspecto monetario que fijan los jugadores, no, sino por el tema del aumento del dólar y una situación negativa en tierras argentinas. Falta poco más de una semana para que llegue el sábado 31 de diciembre, día en el que, no solo se cierra el 2022, sino que acaba el contrato de Juan Fernando Quintero.



Como con Miguel Ángel Borja todo se solucionó, esperan llegar a buen puerto también con las negociaciones de Juan Fernando Quintero. Queda cada vez menos para que se acabe el contrato laboral del antioqueño y River Plate debe resolver el tema con prontitud. El movimiento del dólar complica la reanudación de las negociaciones, pues, en el caso de JuanFer, él es el único dueño de su pase, y se debe saldar el tema económico con el jugador, no con ninguna entidad.



Este obstáculo apareció en el canal ESPN que menciona que, “están viendo la forma en que dejen sacar los dólares para pagar el pase de Quintero. Como es una persona física, no es un club, se complica un poco más. Se trata de resolver y cuando se resuelva vendrá”. Pero en River Plate anhelan al colombiano y quieren como sea llegar a un acuerdo final, esperando poder solucionar el aspecto económico.



Agregaron que, “están negociando y viendo la manera. Hubo entrenamiento abierto, con público, y Francescoli dijo que queremos que él vuelva, él quiere volver. El problema es la situación del dólar. Quintero es jugador libre y tiene residencia colombiana”. Finalmente, desde Argentina mantienen que se debe agilizar el tema, pues, “Quintero tiene otras propuestas, como la del Flamengo, piden que se resuelva de una vez por todas. Antes de Navidad se resuelve, confíen en que se quede en River Plate”.