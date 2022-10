Borja, el peor en cancha, JuanFer con molestias: así los calificaron

Para nadie es un secreto que River Plate ha venido de menos a más en este último tramo de la Liga Argentina. A falta de dos partidos, pueden hacerle frente a su acérrimo rival, Boca Juniors que está en la punta. Ahora los riverplatenses se sembraron en el segundo puesto detrás de los Xeneizes con el mismo puntaje de Racing Club, a solo cuatro unidades del club liderado y capitaneado por Frank Fabra.

Marcelo Gallardo ha depositado su confianza plena en Juan Fernando Quintero y en Miguel Ángel Borja, este último, que se ha ganado múltiples críticas, y sus goles no han sido para nada suficientes para recomponer los pensamientos de la hinchada de River Plate pese a ser uno de los goleadores de la institución con siete tantos. Ambos jugadores volvieron a ser titulares después de dos partidos haciendo una gran sociedad entre el antioqueño y el cordobés.



Contra Estudiantes, una habilitación larga encontró a Miguel Borja que de frente al portero, sacó un fusilazo marcando su doblete en aquella noche. Por su parte, contra Patronato, River Plate se vengó de la eliminación en Copa Argentina y con una asistencia de pura visión de Juan Fernando Quintero a Borja, el ‘Colibrí’ puso el único tanto para el triunfo en Paraná.



Sin embargo, contra Platense en el Monumental de Núñez, River Plate no tuvo esa claridad deseada con los colombianos en cancha que poco pesaron en la primera parte que pudieron disputar. Marcelo Gallardo no los utilizó en el complemento por distintas preocupaciones, entre ellas, lo que puede ser una nueva lesión de Juan Fernando Quintero.



Presentando los exámenes, Miguel Borja no pasó, mientras que Juan Fernando Quintero, con sus pases mágicos en corto, dio de qué hablar en los medios argentinos que rajaron a uno, y pasaron raspando al otro en sus actuaciones contra Platense. Borja fue amonestado en el principio del partido, generando así la preocupación en Marcelo Gallardo, pues por acumulación de tarjetas amarillas, perderá al delantero en la próxima fecha ante Rosario Central. Miguel venía siendo titular últimamente.



Juan Fernando Quintero y Miguel Borja no tuvieron ninguna incidencia con los goles de River Plate. Cuando anotaron los dos goles, ambos colombianos estaban fuera de la cancha. En esta ocasión, esa conexión cafetera no dio de qué hablar, y la prensa reseñó sus actuaciones. El diario Olé escribió, “pase de magia a DLC en la primera y delicadezas al por mayor en los pases cortos (todo lo contrario en los largos). Otra vez intentó un gol olímpico, peor Marcos Ledesma estuvo atento. Salió en el descanso y vio el ST con hielo en su rodilla zurda”.



Tanto Olé, como TyC Sports le dieron a Juan Fernando Quintero un puntaje de seis. El otro medio comentó, “su pase profundo fue el arma más importante que tuvo River mientras estuvo en cancha, pero le salió la mitad de los que intentó. Su físico pagó la seguidilla de partidos”. JuanFer se salvó de la rajada de los portales deportivos, pero Miguel Borja no contó con esa suerte.



Contrariamente, Miguel Ángel Borja no tuvo oportunidades de peso para vulnerar el arco de Platense. Olé lo calificó como el peor de la cancha con tres puntos, “impreciso, incómodo jugando de espaldas, le hizo un innecesario foul a Baldasarra y llegó a su quinta amarilla. Nunca se metió en el circuito ofensivo del equipo ni le llegaron centros para su poder en el juego aéreo. Jugó apenas los primeros 45 minutos”, escribió el medio citado.



TyC Sports le dio un puntaje de cuatro al mencionar, “jugó de espaldas al arco; incómodo, perdió todos los duelos. Demasiado estático y errático”. Los dos colombianos venían destacándose, pero a uno le llegó el golpe contra Platense, y al otro lo condicionó la tarjeta amarilla que pudo ser roja por la fricción en el segundo tiempo.