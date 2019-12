Quintero y una lesión gracias a Gallardo: el DT se culpó y se lamentó

Juan Fernando Quintero empezó de titular por primera vez desde su lesión en marzo y lo hizo en la derrota por 0-1 de River Plate contra San Lorenzo. El colombiano no pudo terminar el partido y fue sacado del campo por orden de Marcelo Gallardo, el entrenador.



Aunque salió normal y no parecía que fuera por lesión, al día siguiente se confirmó que el futbolista sufrió una distensión en isquiotibial en la pierna izquierda y estará por fuera durante aproximadamente un mes.

Tras esto, el 'Muñeco' habló y asumió toda la culpa por la lesión del '10' de River Plate, pues mencionó que él sabía que no estaba listo para iniciar, pero finalmente lo puso de titular.



"Yo me hago el reclamo de la lesión de ‘Juanfer’ porque sabía que no estaba para exigirlo como lo hicimos. Lamentamos que haya pasado lo de ‘Juanfer’ y lo lamento yo porque sabía. Le pasó factura la inactividad que tuvo. Le tocó y no lo vamos a poder tener para esta final (Copa de Argentina)", dijo.