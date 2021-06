¿Se retirará? Los años que tendría Juan Quintero a nivel profesional

Juan Fernando Quintero ha sido uno de los volantes colombianos que se ha caracterizado por su gran técnica, pegada y rapidez mental al momento de generar acciones de cara al arco rival. Con características de un 10 nato, pero con la labor que exige el futbol actualmente. El colombiano se encuentra en China, donde ha disputado un total de cinco partidos, cuatro de ellos como titular.





Sin embargo, dejó al aire la posibilidad de un eventual retiro, pese a que tiene tan solo 28 años y con varios años de poder competir al máximo nivel en el fútbol de élite. El colombiano habló para el programa radial ¿Cómo te va? “La idea es que a los 33 años pueda retirarme digno de este trabajo y estoy armando día a día lo que va a ser el post. Toda mi vida he disfrutado jugar fútbol en medio de la responsabilidad. Trato de hacerlo cada partido porque cada vez se hace más corto el seguir jugando. Hay que tratar de que no te lleve la presión”.



Aprovechó para hablar de su decisión de dejar River Plate “Uno nunca sabe cuándo se va a ir, si fuera por mí, nunca me iría, pero uno pone todo en la balanza y tiene que tomar una decisión. No me arrepiento de la decisión de haberme ido, creo que al final no quedé en deuda con nadie y lo hablé con quien tenía que hablarlo”.