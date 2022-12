¿Quintero se aleja de River Plate?: ‘Estoy feliz por todo lo que viví’

Juan Fernando Quintero terminará su contrato con River Plate este 31 de diciembre y no tiene clara su continuidad, pues las negociaciones para firmar un nuevo contrato no han avanzado.



Quintero habló con ESPN en Argentina y solo dejó claro que, pase lo que pase, el amor por River siempre existirá; pero no puede apresurarse para tomar una decisión sobre su futuro.



“Tengo contrato hasta 31 de diciembre, le agradezco a River porque este tiempo me han dejado estar acá a raíz del tema de la solución que buscamos. Le agradezco a Demichelis que también me dejó. Todos conocen la situación y la verdad que ayer hablé con el presidente y todo está igual, nada ha cambiado”, comentó Juanfer.



Quintero reveló que “tengo ofertas para ir a otros lugares pero quiero tomar la decisión con cabeza fría”.



Y habló a manera de despedida, lo que deja preocupado a los aficionados de River Plate: “De querer hay muchas cosas, que se pueda dar es diferente. Siempre fui directo y transparente, hoy no tengo nada con River, solo el vínculo hasta diciembre. Ahora soy jugador libre y estoy muy feliz por todo lo que viví”.



“No voy a hablar más del tema. La verdad es que no me corresponde avanzar, solo soy un jugador y de eso se encarga mi representante. Confío en mi representante y confío en la gente de River. Amo a River, la gente es increíble. No es una despedida, es la realidad lo que cuento. Todos queremos muchas cosas pero la realidad es otra”, añadió Quintero.