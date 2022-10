Quintero: foto estremecedora y dudas sobre continuidad en River Plate

Juan Fernando Quintero es uno de los jugadores más queridos por la afición de River Plate, y a la vez es una de las preocupaciones de la hinchada, pues no saben si el volante colombiano continuará en el club argentino para 2023.



El anuncio de Marcelo Gallardo, de terminar su contrato en diciembre próximo y no ser más el entrenador del millonario, prendió las alarmas sobre la continuidad de varios referentes, entre ellos Juanfer.



Por el momento, Quintero es tendencia por su manifestación de dolor, gratitud y tristeza por la partida de Gallardo, quien lo ha tenido en River en dos etapas y le ha dado confianza, le ha tenido paciencia y le ha entregado la ‘10’.



Así, una foto publicada en su cuenta de Instagram, conmovió a los hinchas de River: la imagen se hizo tendencia, pues cambió su foto de perfil para homenajear a su entrenador.

Juanfer Quintero puso una foto con Gallardo de perfil en Instagram.



Salgan de Twitter, quiero estar solo 💔 pic.twitter.com/gSfydH98Q3 — Mati (@matiasm_02) October 13, 2022 Juanfer Quintero acaba de cambiar su foto de perfil de Instagram por esta con Marcelo Gallardo.... Traigan una escopeta que me quiero rajar un tiro.... 💔🥹 pic.twitter.com/xO2YNfHWVf — Aldana 🌹 (@Aldanna88) October 13, 2022

Hinchas piden que Quintero se quede en River Plate



La llegada de un nuevo técnico a River Plate inquieta a Juan Fernando Quintero. Es sabido que el colombiano se metió en el corazón del hincha y en la entraña del club, al anotar el gol que cambió la historia de la final de la Copa Libertadores 2018, que el club de Núñez le ganó a River Plate.



Sin embargo, Juanfer no es un habitual titular, si no que entra en la segunda parte de los partidos para marcar diferencia. Eso no parece importarles a los aficionados, que piden que Quintero firme su continuidad y respalde el nuevo proceso en 2023.