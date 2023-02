¿A qué equipo dirigirá Juan Carlos Osorio? Llegó la hora de volver

Juan Carlos Osorio no la ha pasado bien en el último tiempo. En los últimos equipos a los que dirigió no consiguió los resultados esperados, aunque dejó una semilla en Nacional (segundo ciclo) y América de Cali.



Sin desconocer sus conocimientos, Osorio no podía estar anímicamente al 100% para encarar los retos que aceptó, pues la enfermedad de su padre lo desgastó. Y la muerte del señor Hernán Osorio, lo libera ahora para preparar su regreso a los banquillos.



FUTBOLRED conoció que está listo para pasar su luto y dedicarse a su pasión, el fútbol. En su entorno aseguran que el entrenador “siempre estuvo muy al tanto de la salud de su padre, y por eso no aceptó ofertas en el exterior, para estar cerca para lo que se necesite”.



Según dos personas muy cercanas a Osorio, es falso que haya habido una propuesta del Once Caldas; él tampoco se ha ofrecido. Es más, aseguran que “del fútbol colombiano no ha tenido acercamientos, y menos en estos días. Lo que sí es cierto es que en estos dos años ha desechado propuestas hasta de selecciones”.



Sin embargo, el nombre de Juan Carlos Osorio es tentador para cualquier equipo en Colombia, y no sería raro que lo busquen para ofrecerle que dirija, en caso de que un dirigente quiera cortar un proceso.



¿Cuándo volverá a dirigir Juan Carlos Osorio?



Osorio sabía que su regreso al fútbol estaba atado al estado de salud de su padre, y poder ayudarle a su familia. Ahora espera arreglar unos detalles para que los suyos estén bien luego de la partida de la cabeza de hogar.



El entrenador meditará las opciones que tiene, y estarían fuera del país. La probabilidad de dirigir en el exterior sería, en principio, la más adecuada, aunque no descarta seguir su carrera en Colombia en el momento en que llegue una oferta respaldada por un proyecto interesante.