'¿Qué no puede hacer?': exjugador inglés delira con 'Cucho' Hernández

Juan Camilo 'Cucho' Hernández aterrizó en la MLS y ya da de qué hablar por su buen desempeño con Columbus Crew. El delantero pereirano se estrenó con gol frente a Chicago Fire, luego le anotó doblete al DC United y también se reportó ante Cincinnati. Un arranque maravilloso con 4 goles en 90 minutos disputados.

El exdelantero inglés, Bradley Wright-Phillips, quien jugó para el Manchester City y Brentford, entre otros clubes en la Premier League, y que en 2013 llegó a la MLS para jugar con New York Red Bulls, LA FC y Columbus Crew, concedió una entrevista a la página oficial del torneo y no dejó de hablar del colombiano Juan Camilo Hernández. Está delirando con su talento.



“No hay mucho que él no tenga”, dijo la leyenda de la MLS. “Hubiera dicho estatura, pero eso ha demostrado no ser un problema con dos goles de cabeza ya. ¿Qué no puede hacer? Cuando compras un gran fichaje, un fichaje de perfil, solo esperas que pueda hacer lo que 'Cucho' está haciendo. Es increíble, es un impulso para el equipo", dijo Wright-Phillips, quien es uno de los 11 jugadores en la historia de la MLS que ha marcado 100 goles en la temporada regular.



La página oficial de la MLS recalca que el colombiano se convirtió en el primer jugador en la historia de la MLS en anotar cuatro goles en sus primeros 90 minutos de tiempo de juego, con un cabezazo en su primer partido como titular, y otros tres goles que llegaron desde el banquillo en dos apariciones anteriores.