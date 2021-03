Pinto responde ante la Justicia de Costa Rica: esta es su versión

Jorge Luis Pinto es uno de los testigos del juicio que se lleva a cabo en San José, Costa Rica, el cual tiene en en el ojo del huracán a los exdirigentes de la Federación Costarricense de Fútbol, y a tres futbolistas ticos: Keylor Navas, Bryan Ruíz y Celso Borges.



Los deportistas anteriormente mencionados le interpusieron una demanda a los ejecutivos Adrián Gutiérrez y Juan Carlos Román, por difamación, luego de que estos aseguraran que tres jugadores (Navas, Ruíz y Borges) estaban dispuestos a perder partidos con tal de que el DT colombiano no siguiera al mando del combinado nacional, después del Mundial de Brasil 2014.

El lunes 15 de marzo, el expresidente de la Federación, Eduardo Li, aseguró que, Keylor Navas, arquero del PSG, conocía la cláusula del contrato de Pinto, la cual indicaba que si perdía tres partidos seguidos tenía que abandonar el cargo.



“Llegó un punto en el que me dijeron que si el técnico perdía tres partidos se le rescindía el contrato, eso es muy personal, era una cláusula de confidencialidad... Keylor Navas me dijo ‘perdemos tres partidos seguidos, hay una cláusula así y así’”, precisó Li.



Ahora, este martes, el estratega colombiano, desde la embajada de Costa Rica en Bogotá, se presentó ante un tribunal del país centroamericano, para dar su versión de los hechos.



"Todos los entrenadores grandes son exigentes, yo prefiero que me digan que soy exigente. De Emiratos me vine porque no había condiciones para trabajar. Costa Rica me conoce muy bien, los jugadores, yo siempre he defendido la calidad del trabajo y la perfección... Prefiero a que me digan exigente a que soy un acomodado. Para triunfar en el fútbol se necesita exigencia con respeto", dijo Pinto, según informó el periódico La Nación de Costa Rica.



Problemas con jugadores

"Yo diría que nada, algunas veces algunos jugadores... todos se adaptaron a las exigencias de trabajo. Todos los jugadores estuvieron en Costa Rica, una convivencia muy buena y problemas de ese tipo no existieron”.



"En el Mundial 2014 no fui nunca a una habitación (de jugadores), lo hacía el médico o el preparador físico. Jamás en mi vida fui a una habitación. A no ser que fuera para conversar, por ejemplo, todos los equipos míos, los médicos tienen la indicación de ir en la noche. Eso es normal, ir a las habitaciones".



"Terminado el Mundial, yo tomé diez días para presentar el plan de futuro, me invitaron a una reunión en Tribu, nos sentamos Adrián Gutiérrez, Fello Vargas, Eduardo Li, y ellos me dicen: ‘Los jugadores dicen que si usted se queda en la Selección pierden dos o tres partidos... En la rueda de prensa me dijeron que no comunicara nada de esto, porque era un riesgo público. Yo colaboré, pero siempre dije: ‘La verdad de Brasil no se ha dicho, se tendrá que decir’", declaró.



Conflicto con Navas, Ruíz y Borges

“Pequeñeces, sí, Bryan Ruiz era capitán de mi equipo. Con Keylor no, con Celso de ninguna manera. Es eso que se da en todos los grupos humanos, no todos están 100% contentos. Había jugadores con una excelencia de trabajo, pero espectaculares, era un grupo que trabajaba al máximo, que le ponía el corazón a la táctica".



“La única comunicación que me hizo el presidente a mí es que si yo continuaba con la Selección los jugadores perdían tres partidos para que me sacaran a mí”.



“No presenté el plan de trabajo, porque el presidente Li me llamó a un lado y me dijeron: ‘Los jugadores dicen que si usted continúa aquí ellos pierden dos o tres partidos para que lo saquen... Lo único que yo dije es que me gustaría llamar a los jugadores y preguntarles esto. Se mencionaron tres o cuatro. Era Keylor, Bryan, Celso, Me dijeron que Saborío estaba ahí pero no dijo una palabra y Bolaños que no llegó”.



Así las cosas, Jorge Luis Pinto confirma la versión que entregó Li sobre lo ocurrido con Navas, Ruíz y Borges, previo al momento de su salida de la Selección de Costa Rica.



El juicio sigue en proceso, los implicados, Keylor Navas, Bryan Ruíz, Celso Borges y otros ejecutivos, que en ese entonces eran parte de la Federación, también rindieron sus declaraciones ante la Justicia de Costa Rica.