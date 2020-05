¿Un segundo colombiano llegaría a Juventus? Todo dependería de Higuaín

¡Sorpresa! Aquellos que dudaron, que hablaron de su falta de carácter en momentos decisivos, que lo adjudicaron todo a la fortuna, podrían tener que arepentirse.

En Italia vieron con atención los videos del último Preolímpico, en el que no todo habrían sido malas noticias para la eliminada Selección Colombia. Y ojo: un gigante habría puesto el ojo en un colombiano.



Según reporta La Gazzetta dello Sport, Jorge Carrascal habría encantado a los ojeadores nada menos que de Juventus, líder y múltiple campeón italiano y lo tendrían en la carpeta de posibles fichajes.



Aun así, la posibilidad de verlo junto a Juan Guillermo Cuadrado no dependería cien por ciento de su talento, pues estaría atada a la opción de una negociación con River Plate por Gonzalo Higuaín. ¿Cómo sería eso? Si el veterano atacante decide volver a su país y al equipo que lo disparó, se activaría la opción de un canje que incluiría al colombiano. No se comentó si sería el único hombre de River en el posible canje.



De esta manera, la posibilidad de ver a otro colombiano en el Calcio está latente. Ahora que se empiezan a reactivar las ligas, los negocios también podrían despejarse.